Daniella Álvarez bailó champeta con ayuda de un caminador y contagió de alegría

View this post on Instagram

En esta familia se baila #champeta así!!! 💃💃💃💃💃💃💃💃💥💥💥💥💥💥 Saben que amo bailar champeta y mientras no tengo mi prótesis es difícil pero tengo mi hermosa familia que me ayuda 😍❤️💃 Canción : La marea de @zaidermusic @crissyronny @milansabbagh @lenard.vanderaa @mariimartinez97 @andreaalvarezv faltó @rickialvarezv 🌊 🌊 🌊