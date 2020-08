"Me aburriste": Daniela Castro le da una contundente respuesta a usuario que la ataca

Daniela Castro vivió una situación que comúnmente deben vivir las personas con mucha exposición pública. La famosa enfrentó a un “heter”, quien constantemente le envía mensajes con crueles comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, la chef dejó ver su molestia y mostró los pantallazos de los comentarios negativos que un usuario, bajo el nombre de Yeison, le deja de forma constante día a día.

Entre las duras críticas, el internauta se refiera al físico de Castro, así como a su libro de una manera negativa y destructiva.

Daniela Castro mostró su disgusto en las redes sociales

"La gente muere por este libro tan pésimo de esta flaca tonta. Deberías tener garantía de satisfacción, al que no le guste le devuelves la plata", fue uno de los tantos que el hombre le dejó.

Además, dejó mensajes acerca de su físico y la catalogó de “fea”.

"Tú eres fea, y con ese filtro no ayudas para nada", "a tu body le falta harto relleno", escribió a través de los mensajes directos.

La experta de la cocina decidió dar un alto al acoso cibernético y dedicó una publicación para responder a sus críticas.

"Me aburriste, Yeison. Se supone que tienes mi libro de cocina y que no te gustó. Ni siquiera me dijiste dónde lo compraste”, escribió Castro como respuesta a los insultos.

La famosa cuestionó, además, por qué este usuario la sigue.

“Día por medio mandas un insulto. Me cansé. No sé porque me sigue, además", expresó.

