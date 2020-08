Taliana Vargas mostró los efectos en su piel por el vitiligo

View this post on Instagram

Nací con una enfermedad llamada vitiligo. Manchas en la piel por falta de pigmentación. Una enfermedad donde cada mancha no describe quien soy, ni afecta mi personalidad, ni mi seguridad, ni me hace mas o menos bella. Solo viven conmigo; no duelen, ojalá todas las enfermedades fueran cómo está. Aceptemonos tal cual como llegamos al mundo! Eres mío vitiligo ❤️ Alguien más con #vitiligo ?