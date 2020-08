Roxana Muñoz revela que su hija no come carne ni lácteos desde los dos años

View this post on Instagram

Son 6 días sin ingerir alimento, no he tenido hambre, y ningún malestar, nada. Estoy tranquila, y llena de amor. Mi hija, mi pareja, mis perros, gatos, y hasta los pajaritos, me vienen a visitar. Tengo una vista hermosa, y junto al fuego de la bosca, no me canso de contemplar. Solo descanso y tomo agua todo el tiempo. No debo hacer nada más. A ratos tomo el celular unos minutos para captar momentos que jamás podré olvidar. Y compartirlos con ustedes, que tanto cariño me dan. Te amo, me amo, gracias. Buenas noches ❤️