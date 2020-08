Aura Cristina Geithner posa en sensuales fotos y demuestra que la edad es solo un número

Madonna, Jennifer Lopez y hasta la propia Jane Fonda son parte de las mejores demostraciones que cuando los años empiezan a sumarse al calendario, la mujer sigue siendo igual de bella. La última en ingresar a esta lista es la colombiana Aura Cristina Geithner.

La actriz dejó sorprendidos a todos luego de publicar una serie de fotografías en las que dejó ver su lado más sexy posando en lencería color rosa.

¿Se casa? Aura Cristina Geithner reveló que ha recibido muchas propuestas de matrimonio La razón dejó a más de uno sorprendido.

Sus fanáticos se deleitaron con 10 imágenes de la artista de 53 años en su cuenta de Instagram, quien deja claro que se encuentra mejor que nunca y que pertenecieron a una sesión fotográfica para una marca de ropa interior, según informó Caracol.

Asimismo con el carrusel le deseó a sus miles de seguidores las buenas noches, quienes rápidamente dejaron muchos halagos para la melliza del también actor Harry Geithner, además de 40.000 ‘me gusta’.

“Bellísima señora, los años le quedan bien” y “la mujer más bella que tiene Colombia”, fueron algunos de los comentarios que llovieron para la intérprete que se ha convertido en casi una influencer con sus constantes actualizaciones en redes sociales, conforme con el citado medio.

No obstante, no todo fue positivo. También se hicieron presentes los críticos que no estuvieron de acuerdo con que la antagonista de Gata Salvaje publicara esa clase de fotografías por no ser “apropiado” para su edad.

Aura Cristina Geithner. - Instagram

Sin embargo, esta no es la primera vez que Aura Cristina Geithner se atreve a publicar contenido similar, ya que usualmente comparte detalles de su estilo de vida, como manera de mantenerse conectada a su audiencia al estar alejada de la pantalla chica que le dio grandes éxitos.

A Geithner se le recuerda como integrante de la telenovela “La potra zaina” que la consagró internacionalmente y que le abrió las puertas para incursionar en la industria musical.

