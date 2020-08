"Fue hermoso": María Gracia Omegna revela que Gonzalo Valenzuela le pidió matrimonio

En conversación con Martín Cárcacamo en su programa "Almorzando con el rubio", que se emite vía Instagram Live, la actriz María Gracia Omegna reveló aspectos íntimos de su relación con Gonzalo Valenzuela.

Ante la pregunta del rostro de Canal 13 sobre si el matrimonio era algo relevante para ella, Omegna declaró que sí aunque no es un anhelo en su vida.

"Sí creo, no me hace tanto ruido, como que no… Me gusta como el rito, lo encuentro súper lindo (…), pero nunca ha estado como en mi cabeza", comenzó relatando.

"No me va ni me viene; si sucede, bien. Si es que con mi compañero creemos que es necesario dar ese paso, genial, pero hoy día yo ya estoy casada, convivo, tengo familia, para mí eso es un matrimonio", continuó.

Independiente del acto de casarse, la actriz siente un profundo compromiso con su pareja. "Estoy comprometida absolutamente, entonces lo otro es un rito para sellar algo, pero no me motiva ni es algo que me gustaría hacer", indicó.

Pero lo que más sorprendió a Cárcamo fue cuando Omegna reveló que Valenzuela ya le había pedido matrimonio.

"Fue hermoso y no hemos tenido la necesidad de concretarlo. Somos más despelotados nosotros", soltó.

"Fue muy bonito y bacán, genial y como que ‘obvio que sí’ (respondió). Pero fue como un espacio como simbólico entre los dos, hermoso, sellar un encuentro, estar juntos. Ahí decidimos tener familia".

Sin embargo, los planes para concretar el enlace no se han llevado a cabo todavía, porque para la pareja no ha sido una necesidad.

"Pero de ahí al hecho como concreto de hacer la ceremonia, todavía no ha sido necesario. Ya estamos, para nosotros", explicó y agregó, ·yo no lo he hablado tampoco, quizá está herido conmigo", finalizó entre risas.

