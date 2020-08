"Es tan luminosa": Fran García Huidobro habla sobre su experiencia espiritual con Kenita Larraín

Fran García Huidobro y Karla Constant hablaron acerca de las capacidades de Kenita Larraín para la numerología y sus conocimientos sobre la espiritualidad.

Durante la transmisión de “Francamente”, García Huidobro reveló que tuvo una experiencia positiva con la ayuda de la modelo tras haber vivido un difícil momento en su vida.

Kenita Larraín ha sido una guía para Karla Constant

Fue Karla Constant quien inició la conversación explicando lo mucho que Kenita la ha ayudado y los cambios que ha producido en su vida con la guía de la numeróloga.

"Para mí ha sido un descubrimiento Kenita. Muchos de los cambios que se han producido últimamente en mi vida se los debo a ella. El estar presente, el meditar, estar consiente. Para mí ha sido un hallazgo", señaló Karla.

Fran continuó la idea y reveló su propia experiencia, que también consideró importante.

"Yo estaba muy mal emocionalmente, había tenido una separación muy dolorosa, muy traumática y ella me regaló una pulsera pero además la consagró con la cruz que ella tiene. Me dijo que cuando esa pulsera se rompiera, era porque había hecho su trabajo y eso pasó tres meses después, lo que quería decir que bastante mala vibra tenía”, detalló.

Aseguró que poco tiempo después ocurrió lo que Kenita había predicho y además, la describió como una mujer sabia.

Me me rompió en México y la llamé para contarle (…) No es que tenga una relación muy cercana con ella, pero me pasó lo mismo que a ti (hablándole a Karla), como que la gente la mira a huevo y es tan luminosa, es tan sabia. Ojalá que la gente vea eso también, porque vale la pena", expresó.

