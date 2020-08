“La edad es algo que solo está en tu cabeza”: frases de Carolina Herrera

View this post on Instagram

Born in response to the current global pandemic, CAROLINA HERRERA HEART FOR HOPE is our new charitable initiative with the mission of creating and fostering joy. CAROLINA HERRERA HEART FOR HOPE puts our craftsmanship at the service of those in need. Until December 31st, 2020, 10% of all Carolina Herrera handbags and other accessories sales will be donated to the Red Cross and Red Crescent globally. Link in bio for more information. #CHOOSEHOPE _ _ Nacida en respuesta al actual contexto global, nuestra nueva iniciativa benéfica CAROLINA HERRERA HEART FOR HOPE tiene por misión generar esperanza. CAROLINA HERRERA HEART FOR HOPE pone nuestra artesanía a favor de los más necesitados. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el 10% de las ventas de todos los bolsos Carolina Herrera y de otros accesorios se donarán a Cruz Roja y Media Luna Roja globalmente. Más información en el link de la bio. #CHOOSEHOPE