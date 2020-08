“Estoy pensando en dejarlo”, el filme terrorífico de Netflix del que todos hablan

El terror psicológico, que muchas mujeres hemos sentido, pero que pocas han tenido el valor de hablar se reflejará en Netflix. La película “Estoy pensando en dejarlo” llegará a la plataforma el próximo 4 de septiembre.

Películas de Netflix que debes ver si amaste Wonder, dejan grandes lecciones de superación Estas historias te conmoverán y cambiarán tu forma de ver la vida.

Se trata de una de las producciones más esperadas por los televidentes. Cuenta con una trama que atrapa. Además, la película está inspirada en la novela homónima de Iain Reid, reconocido escritor canadiense y es lo nuevo de Charlie Kaufman, quien fue el guionista de la exitosa “Olvídate de mí”.

No cabe duda de que Netflix ha sabido ganarse al público con producciones de calidad. En el caso de este filme tiene una impecable dirección y nos deja un mensaje de los peligros a los que podemos estar sometidas cuando no hacemos caso a nuestros sentimientos por miedo a la reacción de los demás. Además del hecho de que muy pocas logramos conocer plenamente a nuestras parejas.

La trama de Netflix

El filme “Estoy pensando en dejarlo” de Netflix narra la trama de una joven interpretada por Jessie Buckley. Aunque la protagonista tiene dudas sobre la relación con su reciente pareja a quien da vida el actor Jesse Plemons, inicia un viaje para ir a conocer a sus padres. Allí comienza su peor pesadilla.

Ahora vuelven los realities: Mega volverá a emitir "¿Volverías con tu ex?" Los personajes más polémicos del espectáculo volverán a la TV.

Tanto los padres del novio, como la joven quedan todos atrapados debido a una tormenta de nieve. A partir de allí comienzan a suceder extrañas cosas que hacen que la joven reflexiones sobre todo lo que creía saber sobre su pareja.

Netflix nos presenta en esta película una mezcla de terror psicológico con drama existencialista. Muchas veces nos vemos involucrada en una relación, pero no sabemos cómo salir de ella ¿Estás deseando ver el filme? Como te adelantamos, la producción llegará a la plataforma el próximo 4 de septiembre ¡No te la pierdas!

Lee también: Netflix rodará bioserie de Carolina Herrera y una actriz cubana interpretará a la destacada modista

Te recomendamos en video: