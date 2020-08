Vanessa de la Torre es una de las presentadoras más queridas por los colombianos.



Vanessa de la Torre rompió silencio y habló de su entrevista con Duque

Durante el aislamiento obligatorio ha trabajado desde su casa en algunas emisiones.

Sin embargo ante temas coyunturales hace entrevistas fuera de casa y en el set.

Este fue el caso para el tema del momento que tiene que ver con el senador Uribe.

Y es que ella le objetó durante dicha entrevista y fue aplaudida por muchos.

Sin embargo hubo quienes la atacaron y no estuvieron de acuerdo.

Luego del revuelo decidió no guardar silencio, y en una columna, Vanessa de la Torre se despachó contra quienes la atacaron.



La presentadora fue bastante halagada por la entrevista que le realizó al presidente hace unos días.



Y por todo esto, decidió dedicar su nueva columna en El País para hablar de eso.

"Cuando un periodista tiene al frente a alguien poderoso y no le pregunta lo que toca es porque cree que el entrevistado no es capaz de contestar o porque el periodista no es capaz de preguntar, palidece el oficio".