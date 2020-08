“El perdón es importante”: Amaya Forch habla sobre su actual relación con Amaro Gómez-Pablos

View this post on Instagram

Yo me celebro todos los días. Tengo tanta suerte de ser mamá. Antes pensaba que nunca lo sería, creía que era feliz. Tenía una vida llena de aventuras, hacía lo que quería, me dejaba llevar por mis pasiones y sueños. Y de pronto a todo eso se sumó el nacimiento de mi Julieta. Estaba maravillada, la admiraba todo el día. No podía creer ese amor nuevo y gigante que estaba sintiendo. Mi vida no cambió, mi vida se iluminó. Luego llegó Alonso a llenarnos con su energía. Y ahora mis dos amores son mi familia y mi tesoro máximo. Los adoro y doy gracias por ser su mamá.