De agresiones verbales a Kel a posar con armas: el polémico historial de Nano Calderón

La biografía de Hernán Calderón ha estado cruzada desde siempre por la exposición mediática. La potente figura de su madre, Raquel Argandoña, y la bullada separación con su padre, el abogado Hernán Calderón en 2003, en la que esta perdió la tuición de sus hijos de 12 y 6 años; sumado a la gran fama alcanzada por su hermana Kel, una de las influencers con más seguidores de Chile, han hecho que la vida de Nano también cause interés en la opinión pública.

Su más reciente incidente se conoció este martes, cuando el joven atacó su padre Hernán Calderón, con un cuchillo y luego se dio a la fuga.

Hernán Calderón continua internado mientras que su hijo se encuentra prófugo Calderón habría recibido a su hijo en su departamento y, tras una discusión, el joven lo habría atacado con un arma blanca, para luego darse a la fuga.

Accidente automovilístico

Pero su historial de polémicas data desde mucho antes. En 2016, el joven, que en ese entonces tenía 18 años, conducía su auto junto a un amigo, un Camaro rojo, obsequiado por su padre, cuando perdió el control del vehículo y sufrió un violento accidente. En esa oportunidad Hernán Calderón padre, aseguró que el accidente se produjo porque a su hijo se le corrió un lente de contacto, y perdió el control del auto.

Ambos jóvenes quedaron con lesiones de diversa consideración. Calderón presentó laceraciones en el cuello, mientras que su amigo perdió siete piezas dentales.

Insultos a Stefi Méndez

En 2017 se filtró en redes sociales la imagen de una conversación en la que Hernán Calderón agredía a una joven, que supuestamente era la hija del cantante chileno, DJ Méndez, Steffi Méndez.

Aunque Hernán Calderón se defendió diciendo que las agresiones habían sido mutuas, y que los posteos de la contraparte fueron borrados, su hermana Raquel salió a reprochar la conducta de su hermano y escribió una extensa carta disculpándose por los dichos de este, los que calificó como "una vergüenza".

Fotos de armas, mujeres y dinero

Ese mismo año comenzamos un conocer un poco más de la vida del estudiante de Derecho, cuando compartió en su cuenta de Instagram fotos con dinero, mujeres con poca ropa en situaciones denigrantes y armas.

En esa oportunidad, el joven se señaló: "Lo de la plata es marketing, aunque a algunos no les guste, mucha gente ke gusta ver resultados y gracias a ello se unen a mi equipo en la empresa en la cual trabajo y a todos nos va genial".

Agresiones a Kel

En 2018, una entrevista realizada por Kel a revista Caras, despertó la ira de su hermano. En la instancia, la influencer habló de su familia y de paso, analizó el comportamiento de Nano. “Es difícil pero lo adoro. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo”, comentó la joven en la publicación.

Luego de esto, Hernán Calderón realizó una serie de posteos en Instagram revelando su "verdadera relación" con Kel, con quien indicó no tener contacto y a la vez, alegrarse de no verla hace mucho tiempo, pues mencionó que "me da asco una persona así".

Además le pidió que no volviera a nombrarlo y la amenazó con debelar su "verdadera personalidad" si lo hacía. "Como aviso no quiero que me vuelvas a nombrar en ninguna próxima basura de entrevista que des o vas a cavar tu propia tumba. Que esto es una pincelada, si muestro realmente como eres ni la persona más weona del planeta va a defender a semejante mierda de persona", agregó.

Debuta como cantante

En 2018 el hijo de Raquel Argandoña se decidió a incursionar en la música y estrenó su primer videoclip como cantante de reggaetón con el tema "No te sueltes".

Enfrentamiento con Luis Gnecco

Ese mismo año, Nano llegó hasta el hogar de Luis Gnecco para encararlo, luego de que el actor ofendiera a su madre. "Par de viejas culiás! Ignorantes y sin respeto por una de las más grandes actrices que hay en Chile (sic)", escribió el actor en esa oportunidad refiriéndose a Raquel y Patricia Maldonado, quienes se habían referido en malos términos a la actriz Amparo Noguera.

Estos dichos generaron molestia en el veinteañero, quien se refirió al tema a través de sus historias de Instagram y desafió al actor a enfrentarse con él. "¿Y este payaso se cree choro por faltarle el respeto a mi vieja por las redes? Díganle a esta basura que si es tan valiente me conteste el mensaje y lo desafío públicamente a que me diga dónde y cuándo nos juntamos a ver si se atreve a faltarle el respeto en mi cara", señaló.

Luego se dirigió a la casa de Gnecco, donde grabó un video mientras esperaba afuera. "¿Qué pasó Luis?", preguntó el estudiante de Derecho. "Esta es la casa del pobre hueón cobarde. No salió a dar cara, parece que es malo por las redes no mas. Ya lo vamos a pillar por ahí", cerró.

Carreras clandestinas

A inicios de este año Nano Calderón, volvió a hacer noticia tras jactarse de realizar carreras clandestinas en la Autopista Costanera Norte y burlar los controles policiales. “Partéenme esta”, escribió en sus stories junto a videos y fotos de las carreras.

La publicación compartida por el hermano de Kel, causó una lluvia de comentarios a través de las redes sociales, no sólo por el hecho de hacer alarde de su actuar, sino que también porque en el matinal de Canal 13, se profundizó sobre el tema de las carreras clandestinas, pero omitiendo que Nano era uno de sus organizadores.

Largo quiebre familiar

Para la Navidad de 2019, Raquel Argandoña lamentó el quiebre de la relación con su hijo y reveló que esa sería la segunda celebración que pasaría sin el joven, quien tampoco tiene relación con Kel.

"Los hijos piensan que nosotros somos invencibles, que siempre vamos a estar ahí. Y a veces, cuando deciden hacer la llamada, ya no estamos acá", señaló la animadora en el matinal "Bienvenidos".

"Yo he conversado con varias mamás que tienen un poco el mismo caso mío. Ellas dicen ‘hay dos formas que podrían reunir a la familia. Que tuviera un accidente gravísimo, porque todos se reunirían en el hospital o en la clínica para saber cuán grave es. Y la otra en mi funeral", agregó.

Argandoña aseguró que anhela que la familia se vuelva a reunir. "Esos son los dos casos que siempre una madre o una persona que quiere reunir a la familia dice ‘me encantaría que pasara para que, por lo menos, si yo me voy, los hermanos se unan y la familia siga’".