"Aparecerán fotos de playas y piscinas": Marcela Vacarezza publica "decálogo" de su Instagram

Marcela Vacarezza realizó una curiosa publicación en su cuenta de Instagram este lunes, en la que aclaró todo lo que le molesta que le critiquen en la red social, y adelantó, a quienes la siguen, lo que próximamente verán publicado ahí.

Cansada de las criticas en redes sociales, que muchas veces apelan a su situación de privilegio para desmerecer sus opiniones sobre lo que ocurre en el país, es que la sicóloga se vio inspirada a crear un "decálogo de mi Instagram", para desahogar lo que siente y advertir sobre sus futuros post.

Vacarezza, actualmente, se encuentra pasando una temporada en Miami, por el trabajo de Rafael Araneda, junto a dos de sus hijos, quienes, explicó, están con clases remotas desde Chile, por lo que de ahora en adelante, sus posteos serán diferentes y relativos a su vida allá.

"Aparecerán fotos de playas y piscinas. Aquí hace mucho calor", fue el primer punto que agregó a su lista. "Esto o quiere decir que no tengo empatía", continuó.

Para la psicóloga, su buena situación económica no le resta méritos para opinar sobre la realidad del país, por lo que aseguró que seguirá comentando todo lo que desee.

"Es mi realidad, no le he robado a nadie ni he cometido delito. El tener una buena situación no me hace mala persona", agregó.