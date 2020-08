La envidiable cuna que Taliana Vargas le compró a su futuro bebé

View this post on Instagram

Hoy estoy en rueda de medio con el lanzamiento de #RafaelOrozco por @caracoltv 👨🏻👩🏻 como pueden ver Antonio no se ha perdido ninguna entrevista!!! Estoy muy feliz de acompañarlos todas las noches con esta historia llena de música, alegría y folclor para toda la familia! Nos vemos 👋🏼 #32weekspregnant