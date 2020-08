"Me aburrí que me descalifiquen": hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se defiende de los 'haters'

Martina Araneda, hija mayor de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, usó las redes sociales para manifestar su descontento por las críticas que recibe debido a la fama de sus padres.

La joven de 19 años se mostró molesta por los malos cometarios acerca de su físico y su manera de vivir, por lo que envió un mensaje de reflexión.

Rafael Araneda anuncia tremendo logro en su carrera internacional El presentador estará acompañado por Kimberly Dos Ramos y Marie Monti.

“Me aburrí que me descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí. Lo recibo seguidor. No es que me cambie mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda”, escribió junto a un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No logro entender por qué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo, para después tratarme de payasa, de cuica culiada, de tonta de mierda, que son algunos de los comentarios que he recibido”, manifestó.

Hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda ha recibido crueles mensajes en redes sociales

Martina explicó que resulta injusto soportar tanto cuando lleva una vida sin hacer daño.

“Creo que no he hecho nada, no he matado a nadie, no nada, como para merecerme esos tratos y menos de gente que no me conoce, que me juzga en base a lo que ve. Yo a ellos no los juzgo, no les digo nada, porque con qué argumento. ¿Cómo yo voy a tratar a alguien de payasa si no la conozco?".

"No puedo. No lo siento justo. No es justo que me juzguen por mi opinión y que mi opinión no valga porque tengo privilegios", dijo en el video.

"Cometiste un error super grave": el mensaje privado que Rafael Araneda envió a José Miguel Viñuela Viñuela enfrenta fuertes ataques en redes sociales.

En este sentido, envió un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyan y le manifiestan su cariño.

"Aprovecho de dar las gracias a toda la gente que siempre ha sido full cariñosa conmigo y con mi familia, que tratan de ver un poco más allá de la realidad que se muestra y se dan el tiempo de ver que tipo de personas somos", dijo.

Te mostramos en video: