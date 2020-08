Daniel Alcaíno demandó a Canal 13 por "despido injustificado"

View this post on Instagram

¿Lo extrañaban? "Yértigo, el desahogo de Chile": Daniel Alcaíno y Jorge López resucitarán a Yerko Puchento en espectáculo online… Lee más en www.fotech.cl #DanielAlcaino #YerkoPuchento #DanielAlcaíno #JorgeLopez #tvchile #tvchilena