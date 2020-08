Carla Jara revela que sufrió la pérdida de un bebé a inicios de la pandemia: "Estábamos muy ilusionados"

View this post on Instagram

Disfrutando este día con mis amores… tratando de olvidar un poco todo lo que pasa, sin prender la tele, escuchando música y agradeciendo q seguimos sanos!!! Ánimo a todos los que siguen trabajando, a los que están enfermos, a los que tienen miedo, a los que ya no dan más… vamos que se puede, juntos venceremos a este virus, besos y abrazos para todos!!! Vamos chile!!!!! #quedateencasa #cuarentena