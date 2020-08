Besty Camino responde sin filtro a burlas de Botota Fox tras su eliminación de “MasterChef”

Tras ser eliminada del programa "MasterChef Celebrity", Betsy Camino se vio muy afectada y salió llorando del estelar. Sin embargo, lejos de conmoverse, su excontrincante, Botota Fox, se burló de la situación de la cubana.

La transformista compartió una storie de una foto de Betsy eliminada del programa y escribió "jajajaja", riéndose de lo ocurrido.

Por su parte, Betsy no se quiso quedar callada ante la burlas de Fox y escribió en sus redes sociales: "Me enteré justo en el en vivo, que la Botota se estaba riendo, que estaba formando burla, pucha la envidia le brota por los poros, es como una cuestión así como que no me puede ver hombre".

"Esa mujer en otra vida creo que fui yo o se quería parecer a mí, no entiendo tampoco la mala onda, nunca me rio de las desgracias de nadie, solo tiro pura buena vibra", agregó.

Melina Figueroa muestra su abdomen a solo tres días de haber dado a luz Tuvo un parto sin complicaciones tras recuperarse de COVID-19.

Pero la respuesta de Camino no quedó ahí y, según reprodujo La Cuarta, Betsy agregó que Botota es "una persona envidiosa, una persona racista, una persona déspota, una persona extremadamente falta de respeto, que si yo me pongo a comentarles aquí, uff mija, la papita que yo les armo a ustedes. No saben cuántas veces pidió disculpas en Bogotá porque fuera de las grabaciones me dijo hasta prostituta y mil veces llorando, yo la bloqueé porque yo a la gente la bloqueo y ahora que siga hablando mierda”.

La cubana finalizó mostrando su cuerpo en bikini y señalando lo bien que estaba, demostrando que las criticas no le afectan.

"Mija mira, usted habla y mira yo, mira que rica me pone tu mala vibra, mira todo lo que me afecta tu mala vibra, yo no tengo que usar calzones ni nada, te lo digo bien clarito, por algo te bloquee, por algo cuando nos sentamos con toda la producción, no acepté tus disculpas, porque eres una persona falsa, eres una persona de mentira y todo Chile ya se dio cuenta".