"Mi papá no quiere morir sin ver a un nieto”: Vanesa Borghi enfrenta complicado estado de salud de su padre

Vanesa Borghi está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, su padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas y no puede estar a su lado debido a la pandemia.

Fue hace solo unas pocas semanas que la modelo recibió la noticia sobre la enfermedad de su padre y debida a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo no ha podido viajar a Argentina para estar cerca de su familia en este difícil momento.

Donde se cierra una puerta, se abre una ventana: Vanesa Borghi encuentra nuevo trabajo en TV Dicen que no hay mal que por bien no venga.

“Ya no recuerdo si fue mi mamá o mi hermana la persona que me lo dijo, pero fue de no creerlo. Uno se recrimina de no haber compartido más. Yo me fui muy chica de casa y, por lo mismo, dejé de vivir muchas cosas con mi papá”, reveló la ex chica Morandé durante una entrevista a La Cuarta.

Afirmó que sus esperanzas son elevadas y tiene la certeza de que tendrá muchas oportunidades para compartir con su padre.

“Sentí mucha pena, pero me dije que esto no podía ser así. Quizás por negativismo o por pensar en que no le va a pasar nada. Si bien es algo grave, sé que nos va a seguir acompañando por mucho tiempo”, expresó.

La argentina mantiene un contacto constante con su familia, sin embargo aseguró que espera poder estar junto a su padre pronto.

“No lo he podido ir a ver, pues la frontera está cerrada. A través de WhatsApp y redes sociales uno puede estar en contacto, pero se necesitan los abrazos y compartir unos mates”, expresó.

Padre de Vanesa Borghi espera convertirse en abuelo pronto

La modelo habló sobre los deseos de su padre de recibir un nieto en su vida y confesó que es una petición que la ha hecho meditar.

"Me da mucha pena": Vanesa Borghi fue desvinculada de La Red El matinal de La Red tiene dos nuevas bajas.

“Es lo primero que se me vino a la mente. Es algo muy patente y que mi papá repite todo el tiempo, que él no se quiere morir sin ver a un nieto. Lógico que a una le resulta, no sé, como que una se siente media culpable”, explicó al medio.

Sin embargo, no garantizó que pudiera convertirse en madre pronto. “A veces los tiempos de uno no son los mismos del universo. Entonces, a esperar”, dijo.

Te mostramos en video: