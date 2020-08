La distancia fue más fuerte: Camila Recabarren anuncia fin de su relación con Dana Hermosilla

Invitada a conectarse al programa de conversación online de Nicolás Copano, "CHVenCasa", de Chilevisión, Camila Recabarren reveló que terminó su relación de dos años con Dana Hermosilla, y se encuentra soltera.

La noticia sorprendió al animador, quien no se esperaba la revelación de la influencer.

"Tú tuviste parejas públicas frente a los medios, Joaquín Méndez y una pareja mayor. Y hoy con tu pareja mujer también lo has llevado públicamente. Siempre se cuenta cómo te enamoraste de este hombre. ¿Cómo te enamoraste de esta mujer?", comenzó preguntando Copano.

"Me es difícil hablar (ríe). ¿Cómo fue? Pucha, es que a mí me gustan demasiado las mujeres. Ahora estoy soltera eso sí. Besitos para la Dana, pero…", respondió Camila.

El comunicador, incrédulo de lo que acababa de escuchar, le pregunta si está soltera, a lo que Recabarren respondió afirmativamente.

"Sí, ahora sí. Pero por un tema también de lo que está pasando, de la distancia, de que yo tomé la decisión de venirme al Valle pensando en mi hija y en mi mamá. Pero necesito esta instancia sola, como de conectarme conmigo, vivir mi vida más libre. Yo lo conversé con ella y está todo perfecto", explicó.

La joven contó que pese al quiebre, mantiene una muy buena relación con su expareja, de quien solo guarda buenos recuerdos.

"Pero fue hermoso. Es diferente la relación de mujer con mujer que mujer con hombre. Con hombre es mucho más fácil para mí, el hombre como que a todo dice ‘sí, sí’. Es más fácil yo encuentro"

"Con la mujer eres amiga, como que te entiende, se pone en tu lugar, tiene más empatía, es más suave, más delicada. Tú decías que era pansexual y en verdad no me pongo etiquetas, porque puedo estar con un hombre también, no tengo nada contra ellos", agregó.

Sobre volver a enamorarse, la ex Miss Chile se cerró a la posibilidad por el momento.

"Chuta, es que no me veo ahora con pareja. Pero que sea una persona que te apañe, que te acompañe. A mí me cargan los líos de pareja, las peleas y a veces es inevitable, entonces por eso la opción de estar sola, para evitar esos momentos".

Recabarren insistió en su necesidad de estar en paz y llamó a reivindicar la soltería en ese sentido.

"Es difícil estar en pareja, a mí me cuesta, quizás es una tema mío. Pero por eso también decido estar sola. A veces es necesario también estar sola, ¿cómo todo el tiempo en pareja? Fomentemos también estar solos, también es muy bueno, es rico".

"Yo no necesito a nadie al lado para seguir avanzando, para tener mis cosas, para seguir con mis proyectos. Yo con mi hija es un amor tan grande que tenemos que me llena todos los espacios", finalizó.

Puedes ver la entrevista aquí.