La verdad sobre la foto por la que dicen que Lina Tejeiro volvió con Andy Rivera

⛔️❌Imágenes fuertes❌⛔️ Pensé mucho si publicarlo o no, pero se que muchas hemos sido víctimas de la vanidad. Tuve que ser intervenida quirúrgicamente para retirar biopolimeros de mis glúteos ya que hace unos 6 años me habían inyectado en un spa de la 109 con 16 donde se suponía que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de mis glúteos. Empecé a sentir adormecimiento en una pierna, calambres, dolores en los glúteos. Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolimeros se los retiren cuanto antes. Por ahora estoy en recuperación y dando todo de mi para que sea lo más pronto. Todo el contenido que verán en el próximo mes fue grabado antes de la cirugía. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado preguntando por mi, mandándome mensajes y mucho amor. @dr_ivansantos