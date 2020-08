Las inspiradoras palabras de Sara Uribe que demuestran es una mujer fuerte

View this post on Instagram

Había una vez un león 🦁, él era el rey 👑 de la selva ,era de buen corazón ❤️como nosotros, y su misión era velar por todos los animales de esa jungla, cuidarlos y protegerlos . Pero al volverse el rey sú misión la olvido🤷🏼‍♀️un día se inventó unos papelitos 💸que con mal manejo su reino perdió . Él se los repartió a todos en grandes cantidades, pero lo que no sabía el 🤴 era que para esos animales🐶🐔🐻🐻🐼🐦🐤🐺🐻🐷🐴🦄 no tenían valor. decidieron irse 🚀✈️🛶⛴cruzaron 🌍🪐⭐️🌈☄️fronteras , caminaron 🛣mucho estos animales, Y en ese recorrido se dieron cuenta que lo importante no eran los papelitos 💵que el rey les había dado, si no la importancia de apoyarse y permanecer unidos👩‍👦 . “Hijo ,estas piedritas tienen el valor que tú les quieras dar , muchas se cruzan en nuestra vida como pruebas para interponerse en nuestro camino y otras para construir nuestro castillo 🤗hay piedras muy finas 💎 que no tienen Valor🙈 y hay piedras 🟤como las de hoy ⭐️que nos dieron vida❤️🌈🙏🏻🙏🏻🤍🤍🤍 .”