Antonella Ríos explica las verdaderas razones por las que salió de "Mujeres Primero"

Hace casi 10 años atrás #tbt comenzamos una de las aventuras más adrenalínicas de todos los años de trabajo y carrera en la televisión Junto a mi querida @janineleal_alianzawellness hicimos un programa desde el 2010 al 2016 llamado #mujeresprimero en la red Conocimos muchos profesionales y a grandes personas que día a día con mucha energía daban lo mejor de cada uno a pulso y con mucho cariño Hacíamos un programa dedicado a las mujeres, con una propuesta fresca entretenida y contingente muy fresca cada mañana Fueron momentos plenos de mucho trabajo mucho aprendizaje y crecimiento junto al equipo y mi partner #lachama De un momento a otro el equipo comenzó a desgranarse a cambiar por personas que se fueron sumando al equipo Después de un tiempo yo quedé embarazada y como es muy de mi estilo trabajé hasta que ya no podía más sostener esta guatita gigante, Al volver … me invitaron “amablemente” a volver a los tres meses … (fuí criticada en rrss por querer volver antes del tiempo normal con textos”tanto te gusta la tele que dejas botado a tu hijo “) #chan sin saber qué debía hacerlo más por deber que por voluntad propia) Durante el post-parto laboral realmente se volvió un suplicio el seguir en el programa pues el nivel de mala energía y desagrado de trabajar con nosotras era tan evidente (había cambiado la cabeza del programa y el director ) que terminó por matar todo lo lindo que vivimos por años Extraño los inicios con todos esos compañeros que potenciaban la puesta en escena y nos daban libertad para crear y comunicar de manera libre y sana en pantalla Después de eso, me fui porque era insostenible emocionalmente seguir en ese espacio en la red y me fui a mega, a un reality (en las actividades )donde me recibieron de manera afectuosa y respetuosa Al final uno no renuncia a los proyectos , si a los malos jefes Lamento no poder expresar mi sentir antes , pues @laredtv me multaría con millones de pesos por hablar o decir lo que me pasó en esa época , en ese canal Este post es un recuerdo lindo de una oportunidad maravillosa pero con un final no muy feliz #juevesdetbt