“No se arrepentirán”: la reflexión de "Arenita" tras irse de Chile por amor

Gracias por todos sus lindos mensajes en la foto anterior ❤️ . Muchas personas me han escrito que me veo muy diferente 😄 y la verdad es que si , pero el mayor cambio a sido interiormente , soy otra persona desde septiembre del 2018 cuando decidí partir lejos de 🇨🇱 . Me he replanteado todo desde ese momento y seguimos en construcción para ser siempre una mejor persona ☺️ . Les animo a que si tienen el sueño de viajar o erradicarse en otro lugar lo hagan y no lo piensen 2 veces 🙌 la vida es muy corta y les aseguro no se arrepentirán 😊. Saludos a todos.