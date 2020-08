Alison Mandel reveló detalles de su experiencia en relaciones tóxicas

Alison Mandel habló sobre su pasado amoroso y lo que vivió dentro de relaciones con hombres tóxicos. Durante una transmisión en vivo del programa Socios, a través de Instagram, la comediante reveló sus experiencias.

En la transmisión, que tiene como anfitriona a Bagoña Basauri, la conductora y la comediante estaban leyendo mensajes de la usuarias de frases que sus ex les habían compartido por el descuento del 10% de retiro de las AFP a los padres que deben pensión alimenticia.

En medio de la conversación, Mandel recordó sus relaciones y contó las historias.

Alison Mandel dejó atrás las relaciones tóxicas

“Yo tuve un pololo tóxico que me amenazaba caleta con que se iba a morir. Se iba a matar (…) Iba a acabar con su vida. Y ahí está, casado, con hijos, cero acabado con su vida. Yo había terminado con él porque era el tóxico. Entonces yo terminaba con él y pasaban así dos o tres días, él se curaba, se acordaba y me llamaba”, dijo.

Detalló que el hombre la llamaba para decirle que acabaría con su vida y que ella cometía el error de atender sus llamadas telefónicas.

“Me decía ‘estoy aquí, en la Alameda’. ‘Ya’, le decía yo. No sé por qué le contestaba. ‘Y voy a cruzar nomás’. ‘Ya’, le decía yo, ‘no sé dónde estás’. ‘Voy a cruzar así a lo que me depare el destino’. Y el destino era como súper buena onda, porque nunca pasó nada”, relató.

En una segunda relación, Mandel pasó del amor al odio por la forma de actuar de su pololo con su ex, con quien tenía una hija.

“Yo me acuerdo de un pololeo corto, con un weón muy actor y él tenía una guagua, se había separado. Entonces yo inicié un romance con él y conocía a la ex, entonces no me empezó a cerrar”, inició.

Explicó que, de un momento a otro, empezó molestarle cada detalle de este hombre.

“Me decía ‘es que nosotros veníamos mal de antes, por eso terminamos’. Pero a medida que avanzaba el tiempo… Él estaba separado, porque vivían separados, pero siempre había una weá rara y estaba la niña (…) De repente yo empecé a odiarlo”, dijo.

La comediante empezó a enfadarse y terminó su relación.

“Me dice ‘esta mina, mi ex’, que era la mamá de la hija y me empezó a caer mal que hablara mal de ella, porque igual era la mamá de la hija y uno siempre está del lado de la mina. ‘Esta mina me quiere robar’. ‘¿Pero qué te quiere robar?’. ‘Ochenta lucas mensuales me quiere robar’. ‘Pero si tienes una guagua igual”, detalló.

Luego de una pelea, la artista terminó su relación y salió corriendo de la casa en una escena de drama.

