"No es vivir una vida perfecta": Vivi Rodrigues revela detalles de su vida de casada

Mucha gente me escribe cosas como: “Ustedes me encantan, son una pareja perfecta!” “Vivi quisiera tanto que mi relación de pareja fuera como la tuya!” “Vivi como haces para llevarte tan bien con tu marido?” La verdad es que con @carlosmarianoft somos una pareja normal… Tenemos momentos maravillosos y tenemos conflictos que resolver cómo todo el mundo. Tenemos cosas que amamos el uno del otro y cosas que no nos son muy gratas, pero que aprendemos y seguimos aprendendo a aceptar, a respetar y quizás ayudar al otro a mejorar. Eso es casarse!!! No es vivir una vida perfecta, es decidir construir una vida con otra persona que no es tu, que no piensa exactamente cómo tu y que no actúa exactamente como tu. Hay que haber un interés mutuo de buscar un equilibrio. De uno ceder un poco y el otro un otro poco. Hay que adquirir sabiduría y eliminar el egoísmo. Con amor todo eso se puede!!! No fue perfecto desde el comienzo… pero por suerte logramos darnos cuenta a tiempo, cierto amor @carlosmarianoft ? Gracias Señor!!! 🙌🏻🙏🏻✨ . . 🇧🇷 Muita gente me escreve tipo: “Adoro vocês! Vocês são um casal perfeito!” “Vivi queria tanto um relacionamento como o teu!” “Vivi como você faz pra se levar tão bem com o teu marido?” A verdade é que eu e o @carlosmarianoft somos um casal normal… Temos momentos maravilhosos conflitos pra resolver como todo mundo… Temos coisas que amamos um do outro e coisas que não descem muito, mas que aprendemos e seguimos aprendendo a aceitar, a respeitar e talvez ajudar o outro a melhorar. Isso é se casar!!! Não é viver uma vida perfeita, é decidir construir uma vida com outra pessoa que não é você, que não pensa exatamente como você e que não age exatamente como você. Ambos precisam querer buscar o equilibrio. De um ceder um pouco e o outro um outro pouco. É preciso adquirir sabedoria e eliminar o egoísmo. Com amor tudo é possível!!! Não foi assim desde o começo… mas graças a Deus conseguimos perceber isso a tempo né meu amor @carlosmarianoft ? Obrigado Senhor!!! 🙌🏻🙏🏻✨ . #eueele #casamentoreal #yoyel #matrimonioreal #vidadeados #vidaadois