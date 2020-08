José Miguel Villouta en picada contra Natalia Valdebenito: "Es lo opuesto a mi amiga"

José Miguel Villouta reapareció en redes sociales para lanzar una fuerte crítica y señalar que "no es amigo" de Natalia Valdebenito, quien además no lo ha pasado bien en las últimas semanas.

La comediante estuvo en la polémica tras insultar a una persona por Twitter, con quien tuvo que disculparse debido a que el usuario tiene una discapacidad.

Sergio Lagos comparte su propia versión de "Cambio de piel" de Denise Rosenthal junto a su hija Celeste El animador deleitó a sus seguidores con su propia versión de "Cambio de piel".

Ahora, el comunicador señaló en un video en Instagram que "no solo no es mi amiga, sino que es lo opuesto a mi amiga", luego de enterarse que la ex Cabra chica gritona hablaba de él como su amigo en su último show online.

"Cuando pasó lo del ´Cuento de la criada´, ella invitó gente a su programa a hablar mal de mí, eso uno no lo hace", dijo Villouta, haciendo referencia a un tuit del año 2017 donde criticó al movimiento feminista chileno.

Finalmente, el ex rostro de TV no solo aclaró que no le "sorprende" la actitud de Valdebenito, sino que además "no me interesa su gente, su onda, su círculo" y que solo quiso aclarar que ya no hablan.