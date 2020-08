Así ha sido la polémica historia de amor de Paola Jara y Jessi Uribe

View this post on Instagram

¡Más enamorados que nunca!🥰 Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con una romántica cita 💕 Cabe recordar que el artista se encontraba en Bucaramanga y a su llegada, su novia le tenía preparada una tarde de masajes y una cena con una violinista de fondo🎻 ¿Cuántos han sido sorprendidos por su pareja en medio de la pandemia? 🤔