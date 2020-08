El práctico protector que usa Daniella Álvarez en la pierna que fue operada

View this post on Instagram

Gracias Madre por darme la Vida! Me ha cambiado hoy de muchas maneras, hay un pedazo muy importante que ya no tengo y estoy reaprendiendo a vivir sin el. Pero estoy aquí para seguir dándote las gracias por tu inmenso amor, por ese amor incondicional que me das cuando más lo necesito, tus cuidados y tú aliento en mis más duros momentos. Solo tú sabes lo que he vivido y luchado para vivir, gracias por animarme en cada momento en el que humanamente pensaba que ya no podía más. Hoy me dicen que soy valiente y guerrera y la verdad es lo que veía en ti, en tus voz y en tus ojos cada vez que llegabas a la UCI a decirme que iba a salir adelante. Todo te lo debo a ti Madre Santa que has estado conmigo en mis más duras batallas. Hoy 15 de Julio cumplo dos meses de haber entrado a mi primera cirugía y puedo celebrar mi vida, que aunque le falte un pedacito, sigue llena de ganas de vivir, de seguir luchando por mis sueños, y sobretodo de seguir viéndote sonreír, de verte la cara de satisfacción cada vez que en mi nueva condición tengo un logro por pequeño que sea, de sentir tus abrazos, tus besos en mi espalda y tu alegría que es TODO para mi. Te Amo INFINITO mamita gracias por todo lo que has hecho y haces todos los días por mi ❤️❤️❤️@zandravasquezv