¡Chao "cámara increíble"!: Denise Rosenthal estrena "Gira" e impacta con tremendo videoclip

View this post on Instagram

YA ESTA ARRIBA!!!! VIVAAAAAAAA .. Vaya a verlo, compartirlo, que les pareció?? 🤩🤩😭😭🙊🙊🙊 Estoy tan emocionada de este lanzamiento, no se, siento algo especial y distinto con esta canción!! Y el video, me hace sentir tan orgullosa y emocionada!! Con mucho amor para uds!! 💞💞💖💖💖💗💗💗👀👀 Gracias a [email protected] quienes hicieron posible esta hermosura!!! Les amo!!!!!!