Natalia Duco presentó a su pareja en transmisión con Marcelo Marocchino y Nacho pop

TOP 5, chaqueta de Chef y junto a @mmarocchino ❤ Que les puedo decir de mi querido Marcelo, que es un hombre de familia y de amigos, que tiene valores humanos, que es súper sensible y que se preocupa mucho de la gente que lo rodea. Que es súper protector, amante del deporte, competitivo y ultra emprendedor y con ganas de crecer y ser más. Además que junto a mi mulata hermosa @betsycamino me enseñaron a caminar con tacos!!!!!!!!Quieren ver el video?? Por eso nos hicimos amigos, porque encontramos muchas cosas en común, porque los dos somos súper competitivos pero a la vez protegemos a los que queremos y aprender y disfrutar está por sobre el resultado final. Aprendo cada día de él y es uno de los competidores más fuertes. Eso es lo lindo de la cocina y el deporte, ser amigo de tus competidores, poder separar la competencia de los vínculos personales, al final son ellos los que te enseñan, los que te hacen sacar lo mejor de ti. Te quiero mucho amigo 💕 . . . #MasterChefCelebrityChile #Masterchef #LaResistencia #atletismo #strongwoman #athlete #shotput #lanzamientodebala #athlete #ATHLETE #athletic #cheflife #vidasana #comesano #receta