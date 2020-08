"Ser pobre no es tu culpa": Karol Lucero respode a seguidor por comentario machista sobre su polola

Karol Lucero ha pasado toda la cuarentena junto a su pareja, Francisca Virgilio. Los tórtolos comparten historias y fotos de sus actividades diarias, en las cuales se ven muy enamorados.

Sin embargo, un comentario malintencionado sobre su polola, hizo estallar al animador, quien no dudó en responder con severidad.

"Sobredosis de amor", escribió el empresario junto a una foto de su pareja besándolo en la mejilla.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo uno que no fue para nada del gusto de Lucero. " ¿Y cuando se termine el dinero seguirá contigo o no? Ahí te la dejo", le escribió un usuario.

El comunicador no tardó en responder y defender, no solo a su pareja, sino que a todas las mujeres. "Por lo menos aprende a escribir. Si tu eres un mediocre que piensas que alguna mujer se fija en alguien por lo económico o material, ya es tu problema, quizás no actúas por los sentimientos; ser pobre no es tu culpa, pero ser un pobre Wn sí. Saludos".