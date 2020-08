"El machismo era muy potente": Carolina Arregui revive polémica que alejó de las teleseries tras "Marrón Glacé"

Carolina Arregui revivió uno de los episodios más polémicos y duros de su vida en un nuevo capítulo de "Francamente", programa de streaming conducido por Francisca García-Huidobro.

La actriz repasó todo lo ocurrido en las grabaciones de "Marrón Glacé", donde tuvo un amorío con su coprotagonista, el actor Fernando Kliche, el cual terminó con su matrimonio con el director de televisión Óscar Rodríguez.

Tal fue el escándalo de lo ocurrido en esa época, año 1993, que la actriz estuvo seis años alejada de la pantalla.

"Pasó una cosa muy extraña, que creo que le pasa a los actores, que es confundirse un poco con los sentimientos. Pasan cosas dentro de la teleserie que son muy potentes, y tú te llevas eso para la casa, y de alguna forma te hace pensar, y sin querer queriendo, te metes en un "tete", comenzó explicando.

"Si tú me preguntaras de qué me arrepiento en la vida yo creo que fue no haberle en ese momento dado la importancia que tenía a mi matrimonio, a mis hijos, yo creo que la anduve embarrando", agregó.

Consultada por Fran García-Huidobro sobre si sintió injusto que todo el peso de aquella infidelidad haya recaído solo en ella, la actriz expresó que eran otros tiempos.

"Hoy día las cosas han avanzado tanto. En esa época el tema del machismo era muy potente. Ha sido fantástica la pelea que ha dado la mujer y que el hombre vaya cediendo y vaya entendiendo que las mujeres somos iguales".

Esa fue la época más dura en la vida de la actriz chilena, sin embargo, supo salir adelante y hacerse un espacio importante en su regreso a la televisión.

"Hay dos caminos, convertirse en una persona amargada que es incapaz de salir adelante, y yo no me fui por ese camino, me fui por el lado de entender que todo lo que había pasado era por un crecimiento".

"Yo lo único que quería era volver, no necesariamente en gloria y majestad, pero demostrar que yo realmente tenía dedos para el piano, tenía talento", señaló.

Finalmente, regresó a las teleseries con "A todo dar" de Megavisión, donde volvió a brillar con su talento.

"Me miro al espejo y era otra persona. Fue ver una foto mía de 6 años atrás y ver a la nueva Carola Arregui que empezaba y retomaba las pantallas haciendo teleseries, y dije parece que hubiera pasado un kilo de años por encima, y ahí sí me empecé a preocupar de bajar un poquito de peso. Pero obviamente que no podía ser la misma, si había pasado por momentos complejos".

Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal se reeencuentran y responden íntimas preguntas de cada uno El trío volvió a reunirse durante la pandemia.

La actriz se mostró agradecida de la vida que ha tenido, pese a los malos momentos que le tocó vivir en el pasado.

"Esto no estaría pasando si yo fuera una mala persona, la vida no me estaría dando esto de vuelta, no me estaría dando este tremendo regalo, y empecé a sentirme contenta conmigo misma", finalizó.

Puedes ver la entrevista completa aquí: