Angélica Sepúlveda se reencontrará con su novio turco tras meses separados por la pandemia

View this post on Instagram

El romántico mensaje que le envió su pololo turco a Angélica Sepúlveda La recordada ex chica reality Angélica Sepúlveda llenó de amor las redes sociales, tras compartir un video en su cuenta de Instagram con un mensaje de su pololo turco. En las imágenes se ve a Gürsel diciendo "Te amo mucho" y lanzando un beso a la cámara, lo que sin duda debe haber derrito a la "Fierecilla de Yungay". REVISA EL LINK DE LA NOTA EN NUESTRAS HISTORIAS Limalimon.cl #angelicasepulveda #pololo #pareja #relacion #amor #limalimon