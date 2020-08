"Es terrible pasar por una funa online": Daniela Palavecino revive su controversial beso con Diego Boneta

Daniela Palavecino protagonizó una polémica en redes sociales luego de que circulara un video en el que besa a Diego Boneta, una acción que los fanáticos e internautas no recibieron de buena manera.

A más de un año del polémico video, la conductora reveló lo duro que fue enfrentar las críticas y la violencia en Internet.

“A mí me tocó murales escritos, ‘Palavecino que se muera’. Mucha violencia. Yo pensé que Wikipedia era más serio, pero me di cuenta que cualquier persona puede editar, y me cambiaron la biografía, mi currículum, la vida personal, me pusieron que era una tal por cual y puras ofensas”, manifestó durante una entrevista en CHVEnCasa.