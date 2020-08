Pipe Bueno rompió en llanto mientras hacía video sobre el día del padre

View this post on Instagram

Feliz día de la MAMÁ-CITA !! Amor mío gracias por darme el regalo más hermoso de este mundo, ser PAPÁ !! ❤️😘 gracias por acompañarme en mis locuras, por nunca decirme no a cualquier tontería, por convertirte en mi aliada, por alegrarme el día con espontaneidad y tú humor natural, me has enseñado mucho en muy poco tiempo, mi amor, mi Parcera, mi Partner in Crime, mi Fotografa. Nuestro hijo desde adentro te acaricia y te dice FELIZ DÍA MAMÁ. @luisafernandaw aaaa y se me olvidaba amor, TÚ TRANQUILAA y que se caiga lo que esté suelto, sigue trabajando y acuérdate que voy a tu lado cuidando tus pasos y apoyándote a cada instante.