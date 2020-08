Hace algunos meses, el cantante Yeison Jiménez anunció que había terminado su relación con su esposa. ¿Problemas con su esposa? Yeison Jiménez aclaró por qué no vive con ella

A post shared by Yeison Jimenez (@yeison_jimenez) on Jul 30, 2020 at 4:07pm PDT

View this post on Instagram

Le agradeció por su familia y lo que pasó con ella, y reconocía el dolor que le daba separarse de ella.

Pero todo cambió y esto se vio en la revista Vea, donde habló de cómo estaba actualmente su vínculo con ella.

El artista afirmó que no buscaba a nadie nuevo y que él y su esposa estaban juntos, a pesar de no estar en la misma vivienda.

También afirma que no sabe qué va a pasar con su relación.

De todos modos, afirma que jamás han perdido contacto, a pesar de que necesitan estar alejados.

A post shared by Revista Vea (@larevistavea) on Jul 31, 2020 at 9:59am PDT

View this post on Instagram

Aún así, para muchos fans esto suena a reconciliación.

Sin embargo, no faltan los comentarios fuera de lugar en el que le reclaman por el "show" que hizo con su vida íntima.

“Se dejaron, pero no se dejaron. No entiendo”, “Tanta cosa solamente para tener más fama y para generar escándalo”, “Uno cuando realmente ama no se tiene que alejar de la pareja”, “No hay show en las tarimas y ahora lo hace en las redes, la vida íntima y más la que tiene uno con la esposa no se ventila; eso no es de caballeros”.