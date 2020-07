TVN y Canal 13 editan viejas teleseries para excluir escenas con mensajes inapropiados

Los tiempos han cambiado, por lo que aquellos temas que eran considerados “normales” hoy son sensibles debido a las luchas que han tomado fuerza en los últimos años. Por esta razón, TVN y Canal 13 han tenido que hacer cambios editoriales en las retransmisiones por las que han apostado durante la pandemia.

Una escena de Aquelarre generó polémica en las redes sociales, pues el hermano de Diego (Álvaro Escobar) dijo que si su novia lo dejara, él la mataría, esto luego de que Emilia (Sigrid Alegría) rompiera el compromiso.

“Yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo, Diego. Si la Carolina me hiciera eso yo la mato y después mato al infeliz que me la quitó”, manifiesta el personaje Marcelo, interpretado por Íñigo Urrutia hace más de 20 años.