Roxana Muñoz cumple 18 días sin comer y explica el verdadero motivo de su ayuno

Roxana Muñoz ha sido fuertemente cuestionada en redes sociales por difundir un ayuno de 21 días, el cual explicó, tendría un objetivo terapéutico. Sin embargo, a causa de la falta de alimentos la exmodelo ha bajado mucho de peso, por lo que su apariencia ha preocupado a sus seguidores.



Cumpliendo su día 18, la empresaria quiso contar en un video de nueve minutos, los verdaderos motivos por los que empezó a ayunar.



"Hoy en mi día 18 de ayuno. Con poca energía, y mucha sed; ya que tomo un sorbo de agua cada 2 minutos. No pude esperar más tiempo, para contarles; el porqué y para qué, estoy haciendo este ayuno prolongado de 21 días", escribió junto al video que publicó en su cuenta de Instagram.



"Hace seis años yo me quedé sola con mi hija de un año y un poquito más y la mejor manera que vi en ese momento de poder salir adelante fue vender mi auto y compré un negocio. Vi un aviso en la web de una botillería que estaba a 10 minutos de mi casa", comenzó relatando.



Luego de comprar el negocio, Muñoz debió trabajar 16 horas diarias por seis meses cargando cajas, reponiendo, atendiendo público, todo, mientras se hacía cargo de su hija, lo que le trajo como consecuencia fuertes dolores en sus rodillas. Sin hacer mucho caso a lo que su cuerpo le advertía y a un año de haber emprendido su propio negocio, compró otra botillería y comenzó nuevamente con el trabajo forzoso, lo que la llevó a tener dolores tan fuertes que tuvo que delegar en otras personas sus emprendimientos.



"Me empezaron unos dolores en las rodillas muy fuertes y dije voy a parar y contraté dos chicas para que se hicieran cargo de ese negocio y tuve un tiempito para mí, fui al médico a verme porque me acostaba me dolía, tenía que ponerme almohadas abajo de las rodillas porque no podía dormir era súper incómodo", relató.



El diagnóstico era una "condropatía patelofemoral, que es una lesión en el cartílago de la rodilla, un desgaste ya más profundo, grado 3, irreversible", explicó.



Después de mucho investigar llegó al centro de terapias Tanglewood Wellness Center donde realizaban ayunos terapéuticos y un testimonio parecido al de ella, la hizo querer probarlo, obteniendo buenos resultados.



Según Muñoz, el primer ayuno de 11 días que realizó le alivió mucho el dolor de una de sus rodillas y mejoró considerablemente el resultado de los exámenes, por ello quiso probar un ayuno más prolongado.