Pablo Illanes habló sobre su adaptación para el guión de ‘Floribella’: “Los textos eran repugnantes”

El guionista Pablo Illanes habló acerca de algunos de sus trabajos en la televisión chilena y reveló las más destacadas anécdotas sobre la adaptación que debió hacer del guión de la famosa teleserie Floribella.

Illanes es uno de los más destacados guionistas de Chile y su nombre está detrás de más de 13 producciones que se han transmitido por las pantallas de Mega, TVN y Canal 13.

Fue en una entrevista para el podcast “Impacto” en el que dio una contundente declaración acerca del guión original de “Floribella”, además explicó que la producción de este proyecto resultó una travesía.

“No es que no me guste hablar de Floribella, me da risa hablar de ella, la verdad. Fue una situación muy extraña porque teníamos un equipo de lujo. Imagínate, estaba Nona Fernández, Hugo Morales y Josefina Fernández. Teníamos un equipo perfecto”, inició el relato.

Pablo Illanes dio una dura crítica

“Íbamos en el capítulo tres de una teleserie maravillosa, que iba a hacer poco menos un suceso, que iba a parar la ciudad. Y de repente nos dicen, ‘equipo, esta historia no va y tienen que hacer la adaptación de esta teleserie argentina”, explicó.

En este sentido, detalló cómo fue su primera impresión al ver el guión original.

“Como que no lo dimensioné hasta que empecé a leer los textos de Floribella, que eran repugnantes”, expresó.

Afirmó que los libretos tenían grandes deficiencias y aseguró que se preocupa por los detalles dentro de los textos.

“Yo no me creo el mejor guionista del mundo ni soy el mejor escritor sobre la Tierra, pero me preocupo de entregar libretos que sean bien escritos, que tengan cierto sentido y que no tengan errores ortográficos”, apuntó.

“Estos libretos eran deprimente leerlos, la verdad. Y tenía esta cosa que tienen las tiras argentinas que entran y salen personajes todo el tiempo. Entonces adaptarlo fue una pesadilla. En algún momento le agarramos la mano, pero éramos cuatro personas para adaptar un texto. Entonces era bien especial el trabajo”, dijo.

