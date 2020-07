Por fin juntos: Millaray Viera comparte la primera foto junto a su pololo en redes sociales

La animadora de Chilevisión, Millaray Viera, compartió la primera foto junto a su pololo, Cristián Sepúlveda, en su cuenta de Instagram. La pareja, finalmente, pudo juntarse luego de largo periodo de cuarentena.

Semanas atrás, en un Instagram Live con Hugo Valencia, Millaray reveló algunos aspectos de su nueva relación de pareja. Aunque fue hermética y no quiso entrar en demasiados detalles, quedó claro que está un excelente momento amoroso.

"Sí poh, felizmente, hace poquito, por eso he tratado de no contar mucho y no profundizar, porque tú cachai que cuando uno cuenta las cosas, después como que… Y hasta ahora va todo muy bien, perfecto", aseguró sobre su nuevo romance.

Ahora Viera compartió una foto de ambos abrazados. "Por fin", escribió la animadora junto al registro.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al registro con comentarios positivos hacia la pareja. "Me encanto tu foto! Te ves radiante! Disfruta", "Maravilloso, felicitaciones te lo mereces, disfruta la vida linda, un gran abrazo", "Pero qué hermosos", fueron algunos.

Por su parte, el "Chino", como le dicen sus amigos al pololo de Millaray, también quiso compartir un registro con la animadora en su cuenta de Instagram.