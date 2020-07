Esposa de Jota Mario encendió las redes con fotografía en bikini

View this post on Instagram

Desde un principio, sabía que eras prestado, lo que no sabía era que devolverte, dolería tanto. Se que no te gustaba que te celebraran el cumpleaños, pero yo siempre lo voy a hacer, pues debo celebrar todos los años de infinito de amor que me entregaste. Debo celebrar el haber disfrutado de ti cada segundo. Debo celebrar tu sabiduría y grandeza. Debo celebrar la fortuna que tuve de haber compartido los años más felices de mi vida junto a ti. Y debo celebrar la certeza de que algún día nos volveremos a encontrar para seguir amándonos. ¡Feliz Cumpleaños mi amor!! . . . . #PorSiempre #11:11 #Marzo31