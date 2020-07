Begoña Basauri sale del "Mucho Gusto" tras nueva jornada de despidos en Mega

View this post on Instagram

Así con esta sonrisa me despido de todo un equipo maravilloso que día a día me hicieron sentir feliz y plena. Son los mejores y que nadie les diga lo contrario. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de entrar a sus casas y acompañarlos de 8 a 13hrs de Lunes a Viernes por casi 2 años. Me costó mucho al principio porque mi trabajo siempre fue ser alguien más y nunca yo, pero me atreví y pude mostrarles quién era realmente, qué cosas me emocionan, me hacen reír y con cuales me enojo mucho y se me quiebra la voz de rabia. No soy la misma que llegó a formar parte del Mucho Gusto y me voy agradecida y transformada luego de este viaje hermoso. Ya nos volveremos a encontrar en alguna vuelta y estoy segura que va a ser con un gran abrazo, porque sí señores nos volveremos a abrazar.