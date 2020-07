Benjamín Vicuña y China Suárez comparten nuevas y tiernas fotos de su hijo Amancio

View this post on Instagram

Cómo agradecer cuando te sentís tan cuidada, confiada, protegida, en las mejores manos. Tercer nacimiento, mismo equipo, no los cambio por nada. Saben lo importante que es sentirse escuchada? Tener un parto ó cesárea respetuosos? Quiero presentarles a mis médicxs; mi obstetra Enrique Rauch, @enrique_rauch , mi partera querida y contenedora @parteramonicajuarez , Pauli Zawadski obstetra ayudante, Érica Aguerregohen , anestesióloga de otro planeta (la peridural con ella no se siente 😂) . A todas las enfermeras que cuidan y curan con su vocación, camilleros, camareras. A todxs lxs que hacen que se te olvide la pandemia, la distancia social y los barbijos. ❤️ GRACIAS ❤️