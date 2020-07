"Me van a seguir viendo por mucho tiempo": Patricia Maldonado responde a ola críticas

Patricia Maldonado no da pie atrás a sus polémicos dichos de hace algunos días, donde volvió a arremeter contra la actriz chilena Daniela Vega en su programa de Youtube "Las indomables".

"A mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", señaló Maldonado en esa oportunidad.

Sus palabras fueron rechazadas por cientos de personas y líderes de opinión en redes sociales, que hicieron un llamado a bajar el canal de la opinóloga, sin embargo, esto no ocurrió y Maldonado amenazó con que seguiría expresando su opinión por cualquier vía.

En un nuevo capítulo de su programa, señaló que "nosotros aparecemos les guste o no les guste, aparecemos todos los días en el diario, estarán de acuerdo o no, pero aparecemos".

"Me van a seguir viendo por mucho tiempo, porque yo soy como los monos porfiados, me caigo al suelo y me paro de nuevo y voy a seguir exactamente igual", agregó.

"Si no es aquí, es en otra plataforma y así sucesivamente, pero no voy a desaparecer mamita, ten cuidado, pero revise su vida primero", finalizó.