Myriam Hernández revela fuerte episodio de violencia: pensó que su pareja la iba a matar

Invitada al programa de conversación de Canal 13, Sigamos de Largo, Myriam Hernández reveló que fue víctima de violencia en una relación cuando tenía 20 años, en la que incluso, pensó que el hombre la mataría.

De manera inédita la cantante relató el horror vivido durante una antigua relación, la cual, aseguró, fue muy difícil de dejar. Consultada por cómo salió de ahí señaló, "yo creo que el miedo. Bueno, me conversó mucha gente. Yo creo que me dio miedo, me dio miedo que me pudieran matar".

"Yo he comido en muchos lugares": Pampita sorprendió a sus fanáticos con un consejo para ser infiel La conductora habló sobre las citas clandestinas.

La intérprete indicó que estuvo cuatro años con esa persona y que en un principio la violencia no se hacía tan explícita, sin embargo, recordó un episodio de agresión arriba de un auto que la hizo tomar conciencia.

"En un momento sentí que me agarraron del cuello, yo no podía respirar, y sentí por primera vez que me podía morir, de verdad. Entonces, con mucha cautela, traté de actuar como que todo estaba bien, porque (él) se arrepentía en ese minuto, pero no me dejaba volver a la casa y estaba manejando", relató agregando que luego de que logró zafar, terminó la relación.

"Para mí fue tremendo, pero me siento muy feliz de haber salido de eso, de haber encontrado un hombre maravilloso con el que tengo 28 años de matrimonio más dos de pololeo. Se puede salir de esto, se puede salir de una relación tóxica, se puede salir adelante, se puede empoderar una mujer, se puede valorar", enfatizó.

El movimiento feminista le dio fuerza para contar su testimonio públicamente

La cantante nunca había querido referirse a este episodio de su vida, hasta que se sintió empoderada por el movimiento feminista que ha agarrado fuerza el último tiempo en nuestro país.

“Esto lo cuento para ayudar a muchas mujeres que me siguen, que van a mis conciertos, que están viviendo violencia física, psicológica, como en el caso de Antonia Barra, un caso que no me deja de estremecer y que hay muchas Antonias que probablemente existen y que no queremos el (mismo) final”, indicó.