Coqueteo entre Vesta Lugg y futbolista Pablo Galdames enciende las redes sociales

Desde hace algunos meses, las cerradas fronteras de Argentina no impiden que el futbolista Pablo Galdames le exprese su cariño a la influencer Vesta Lugg. De hecho, hace unos meses, cuando la pandemia recién comenzaba, el jugador la había invitado a ver un partido de la Unión Española en Santiago cuando volviera el deporte en Chile, aún cuando la socialité se encuentra viviendo en Canadá, y el mediocampista se desempeña en Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Sin embargo, el intercambio de sugerentes mensajes en las redes sociales se ha hecho habitual y sistemático, sumando hace poco un nuevo capítulo que genera todo tipo de especulaciones de la relación entre ambos.

Lugg subió una foto con la leyenda "apágame esa vela, yo no soy tu santo", a lo que -como buen tiempista en el campo de juego- Galdames respondió con un "Me encantas. Más en modo diablo eso sí". A eso, la influencer no dudo en retrucar con un "ese modo lo desbloqueaste sólo tú”. Así, tal cual.

El insistente y sistemático intercambio de mensajes entre ambos ha levantado todo tipo de especulaciones respecto de una relación entre ambos, ya que los sugerentes recados son recíprocos.

De hecho, en la última foto publicada por Galdames en su Instagram, el jugador posa a torso desnudo con su perro, a lo que Lugg no duda en escribirle: "no estoy celosa de un perro", en repetidas ocasiones, para luego agregar "feliz cumple moccalicious. Gracias por guardarme el puesto mientras tanto", dejando así poco margen a las dudas del romance. De nuevo, en aquel posteo, el futbolista aplica una rápida y contundente respuesta: "@vestalugg dice que está esperando que llegues para compartirlo".

Todo indica que, hoy, todo depende del levantamiento de las barreras sanitarias para que Lugg y Galdames dejen en romance virtual para pasar al plano más real.