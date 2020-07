Jorge Zabaleta sale en defensa de Viñuela: "Yo, por lo menos, le presto ropa"

El actor Jorge Zabaleta le "prestó ropa" a José Miguel Viñuela, después de que el animador de Mega fuera removido del matinal "Mucho Gusto" tras cortarle el pelo a un camarógrafo en pleno programa y sin contar con el consentimiento por parte del afectado.

Catalina Pulido dice estar agotada de las críticas: "No he matado a nadie" La actriz señaló que está cansada de la odiosidad de la sociedad.

En conversación con el programa de Pancho Saavedra a través de Instagram Live, Zabaleta planteó: "José Miguel cometió un error, un error grave, estamos todos de acuerdo con eso. Pero no es un crimen, no es un delito. Es un error que no tiene justificación y estamos claros. Pero no por eso hay que destruir a una persona".

"Yo, personalmente, no soy amigo de José Miguel, pero me lo banco. Encuentro que la cagó, y la cagó porque eso no se hace y no tiene justificación, partamos de ahí. Pero siento que no ha cometido un crimen", continuó.

El protagonista de las teleseries de Mega afirmó que "hay cosas mucho más terribles, hay gente que nos ha cagado mucho más y no les ha pasado nada. Entonces, está bien, sáquenlo del matinal, perfecto, pero no le caguemos la carrera. Es una buena persona, es un buen hijo, es un buen papá".

Por todo lo dicho, Jorge Zabaleta hizo el siguiente llamado: "No hay que destruirle la carrera a alguien por una cosa así. Castigarlo, perfecto. Ya aprendió y de manera ruda… Yo, por lo menos, le presto ropa".