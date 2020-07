Roxana Muñoz reacciona en video a críticas por ayuno de 21 días: "No es por algo estético"

Roxana Muñoz ha generado polémica en las últimas semanas debido al ayuno terapéutico de 21 días que se encuentra cumpliendo y por el cual se ha convertido en objeto de críticas.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la ex chica reality respondió a las críticas que los usuarios le han dejado en la red social.

“ Quiero compartir este video y espero puedan escucharlo. No solamente fijarse en mi rostro, porque obviamente no se ve bien , es parte de este proceso. Entienda”, manifestó con referencia los malos comentarios sobre su apariencia.

En primero lugar, afirmó que sus fanáticos no deben sentirse preocupados por su salud, ya que se encuentra en un proceso de limpieza de su organismo y emociones.

A post shared by 𝗥𝗢𝗫𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗨𝗡̃𝗢𝗭 ®️ (@roxanamunozchile) on Jul 27, 2020 at 12:34pm PDT

View this post on Instagram

“Me encuentro bien, sé que hay gente preocupada, ya llevo doce días, estoy descansando más que antes porque ya quedan nueve días y son los más complicados… no complicados, pero entras como en una etapa más profunda en todo sentido, de limpieza del organismo hasta las emociones, todo dentro de ti se está limpiando de años atrás, por lo que necesito estar más tiempo conmigo y desconectada de todo”, apuntó.

En este sentido, reiteró que no se trata de un ayuno con fines estéticos y aseguró que se trata de una alternativa a la medicina convencional.

A post shared by 𝗥𝗢𝗫𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗨𝗡̃𝗢𝗭 ®️ (@roxanamunozchile) on Jul 24, 2020 at 5:24pm PDT

View this post on Instagram

“Tomo agua todo el día, no como nada sólido ni líquido. No es por algo estético, por el peso, no tiene nada que ver, porque gracias a Dios siempre me he mantenido bien”, afirmó.