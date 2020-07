Polola de Ignacia Michelson fue hospitalizada de urgencia por intenso malestar

Ura Janssen, pareja de Ignacia Michelson, fue hospitalizada de urgencia por presentar un intenso malestar producto de una fuerte infección.

A su llegada al centro médico los especialistas descartaron COVID-19 y tras varias evaluaciones diagnosticaron pielonefritis, una fuerte infección en los riñones, además de cálculos renales.

Sargento Rap anuncia que se convertirá en padre y recuerda episodio con Ignacia Michelson El músico mexicano dio a conocer la noticia a través de redes sociales

Janssen usó su cuenta de Instagram para informarle a sus seguidores que se encuentra bien, aunque permanece hospitalizada de forma indefinida mientras mejora su estado de salud.

“Estoy agradecida por todos los buenos comentarios. No tengo el COVID, tengo una infección en los riñones, más los cálculos. Ya saben que los cálculos dan un buen de dolor”, explicó.

“Sigo hospitalizada, no sé por cuanto tiempo, no me han dicho. Pero dentro de todo estoy bien”, detalló para sus fanáticos.

Ignacia Michelson reveló por qué no acompaña a su pareja en este difícil momento

Michelson demostró el apoyo que mantiene para su pareja y le envió un tierno mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Bb todo va estar bien juntas hasta el final @ura_janssen_”, fueron las palabras de la ex chica reality a través de la red social.

Además, en un video Michelson reveló detalles de la salud de su pareja y explicó por qué no han estado juntas durante estos difíciles días.

La famosa detalló que se preocupa mucho por la salud de su polola debido a que vive con un solo pulmón.

“Yo me enfermé de infección urinaria, a Ura le falta un pulmón, todavía no podemos contar la historia de por qué le falta un pulmón, es muy triste (…) No me gusta estar con ella cuando me enfermo porque puede pasar cualquier cosa. Pero por desgracia le pasó lo mismo y está internada en la clínica”.

Michelson manifestó lo mucho que desea volver a estar junto a su novia.

"Es una mujer maravillosa": Ignacia Michelson confirma relación amorosa con Ura Janssen La mediática influencer confirmó lo que sus seguidores sospechaban.

“Le mando mucha fuerza a mi bebé hermosa, te quiero un montón, te adoro, te amo y te extraño muchísimo”, expresó.

Te mostramos en video: